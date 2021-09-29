Рада на днях рассмотрит вопрос усиления ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Радуцкий

Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.

По его словам, документ будет рассматриваться в Раде на следующей неделе.

"Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров утвердит проект закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов.

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