Рада на днях рассмотрит вопрос усиления ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Радуцкий
Верховная Рада рассмотрит проект закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни
Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.
"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - подчеркнул он.
Радуцкий отметил, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.
По его словам, документ будет рассматриваться в Раде на следующей неделе.
"Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - сказал он.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров утвердит проект закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов.
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