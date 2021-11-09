Рада может выделить 3 млрд грн помощи для "красных" зон карантина: кто получит

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.



Согласно законопроекту помощь должны получить бизнесы и наемные работники.



Средства должны быть направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от карантинных ограничений, повлекших за собой временное прекращение работы субъектов хозяйствования.



Ожидается, что решение будет побуждать бизнес и наемных работников вакцинироваться от коронавируса.



Также отмечают, что помощь будет выделена за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

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