Рада может ввести чрезвычайное положение в приграничных областях с РФ, - Арахамия
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в некоторых регионах Украины могут ввести чрезвычайное положение
Об этом он сказал на брифинге под офисом президента, передает Еспресо.TV.
"Вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно и, возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. В первую очередь, это Донецкая и Луганская области. Мне кажется, лично моя позиция, что уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", - отметил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкой эскалации со стороны России в стране будет введено военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.
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