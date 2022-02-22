Рада может ввести чрезвычайное положение в приграничных областях с РФ, - Арахамия

Об этом он сказал на брифинге под офисом президента, передает Еспресо.TV.



"Вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно и, возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. В первую очередь, это Донецкая и Луганская области. Мне кажется, лично моя позиция, что уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкой эскалации со стороны России в стране будет введено военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.