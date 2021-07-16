Рада может собраться на внеочередное заседание 20 июля, - Разумков
Верховная Рада Украины может провести внеочередное заседание во вторник, 20 июля
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга в парламенте, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что Верховная Рада во вторник, 20 июля, может провести внеочередное заседание для отклонения постановлений об отмене законов, необходимых для проведения судебной реформы.
"Я еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания, ведь инициаторы такого заседания сначала должны подать обращение к главе Верховной Рады. Пока таких обращений не было, но, действительно, мы в понедельник ждем письмо о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления, поступившие в Верховную Раду, фактически заблокировав подписания законопроектив №5068, №5069, связанные с судебной реформой, а также №3822 - законопроект, связанный с вопросами Укроборонпрома. Дополнительных вопросов я пока не знаю ", - отметил Разумков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное