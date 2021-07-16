Рада может собраться на внеочередное заседание 20 июля, - Разумков

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга в парламенте, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что Верховная Рада во вторник, 20 июля, может провести внеочередное заседание для отклонения постановлений об отмене законов, необходимых для проведения судебной реформы.

"Я еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания, ведь инициаторы такого заседания сначала должны подать обращение к главе Верховной Рады. Пока таких обращений не было, но, действительно, мы в понедельник ждем письмо о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления, поступившие в Верховную Раду, фактически заблокировав подписания законопроектив №5068, №5069, связанные с судебной реформой, а также №3822 - законопроект, связанный с вопросами Укроборонпрома. Дополнительных вопросов я пока не знаю ", - отметил Разумков.

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