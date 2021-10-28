Рада может собраться на внеочередное заседание 2 ноября

Об этом сообщила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - сообщила она.

По словам Палийчук, депутаты планируют рассмотреть проект постановления №6154 "О дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", которое предусматривает допуск в здание парламента только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или с действительным ПЦР-тестом.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроекты: №6121 "О внесении изменений в статью 9-2 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства";

№5873 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения";

№5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введению электронного удостоверения ветерана";

№4542 "О внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами" и другие законодательные инициативы.

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