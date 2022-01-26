Рада может снизить штрафы для ФЛП за нарушение при работе с РРО – Гетманцев

Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал в эфире Еспресо.TV.

“Мы предлагаем тем, кто установит РРО до конца февраля на 90% уменьшить штрафы за возможные нарушения работы с кассовыми аппаратами, если, безусловно, такие нарушения будут. Такие льготные штрафы предлагаем установить до конца 2022 года", – сказал он.

Соответствующие изменения в законодательство парламент еще только предстоит рассмотреть. Речь идет обо всех штрафах, касающихся нарушений работы с кассовыми аппаратами, уточнил народный депутат.

“Если мы говорим о программном РРО, то это только штраф за незримую чеку. Он составляет сейчас 100% стоимости товара при первом возбуждении и 150% при следующем», – объяснил парламентарий.

Таким образом, в случае регистрации РРО до 1 февраля ФЛП при нарушении должен уплатить 10% стоимости товара, если соответствующие законодательные изменения будут приняты в парламенте.

Напомним, с 1 января 2022 г. вступили в силу требования применения РРО для плательщиков единого налога 2-4 групп. Физлица-предприниматели отмечали с начала года многочисленные сбои, в частности, в сервисе Checkbox из-за массовой регистрации новых пользователей. Ранее глава профильного комитета Верховной Рады уверял, что штрафов за такие нарушения не будет и призвал ФЛП работать в офлайн-режиме.