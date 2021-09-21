Рада может рассмотреть законопроект об олигархах 22 или 23 сентября, - Арахамия

Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции, передает Еспресо.TV.

"Мы будем рассматривать этот вопрос (вынесения законопроекту об олигархах в зал Рады - ред.). Я считаю, что это произойдет, скорее всего, в среду или четверг", - подчеркнул Арахамия.

Нардеп отметил, что "сбивают" законопроект на всех уровнях.

"Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах - олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам все равно ... - они состоятельные люди, у них все есть ... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, - вот им это будет очень неудобно ", - добавил он.

Напомним, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект о деолигархизации.

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