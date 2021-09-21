Рада может рассмотреть законопроект об олигархах 22 или 23 сентября, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ВР может рассмотреть во втором чтении законопроект об олигархах 22 или 23 сентября
Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции, передает Еспресо.TV.
"Мы будем рассматривать этот вопрос (вынесения законопроекту об олигархах в зал Рады - ред.). Я считаю, что это произойдет, скорее всего, в среду или четверг", - подчеркнул Арахамия.
Нардеп отметил, что "сбивают" законопроект на всех уровнях.
"Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах - олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам все равно ... - они состоятельные люди, у них все есть ... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, - вот им это будет очень неудобно ", - добавил он.
- Напомним, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект о деолигархизации.
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