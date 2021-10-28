Рада может рассмотреть отставки министров на следующей неделе

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Она отметила, что 1 ноября вечером фракция монобольшинства будет обсуждать кадровые вопросы на своем заседании.

"Очевидно, что рассмотрение может быть в среду и четверг, в зависимости от завершения рассмотрения поправок в бюджет. Но, конечно, этому должно предшествовать заседание фракции в понедельник вечером, где будут уже, очевидно, кандидаты. Они будут представлять свои программы, давать ответы на вопросы, и фракция уже будет определяться. В случае Министерства обороны – это прерогатива президента, но мы готовы его решение поддержать", - подчеркнула Кравчук.

Напомним, фракция "Слуга народа" на заседании политсилы 1 ноября рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабинете министров.

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