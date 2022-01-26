Рада может пойти на карантин из-за отсутствия голосов в поддержку законопроектов и военной угрозы со стороны РФ, - экс-нардеп Заружко
Бывший народный депутат Валерия Заружко считает, что Верховная Рада должна работать, несмотря на большое количество случаев коронавируса
Такое мнение она высказала в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Это выглядит очень странно, как по мне, что народные депутаты решили уйти в отпуск, в очередной, скажем так. Даже если называть это карантином, что у нас другие заведения уже не работают, предприятия не работают, все на карантине сидят? Или? только для депутатов, которые являются привилегированной кастой, они будут сидеть на карантине, а все остальные будут работать", - сказала экснардепка.
По ее мнению, нет никакой логики в прекращении работы парламента.
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"Прививки сделали и у депутатов был доступ для того, чтобы сделать их вовремя. Я думаю, что все, к сожалению, очень прозаично – нет голосов за законопроекты, очень нестабильная внешнеполитическая ситуация, военная угроза и непонятно, что в этой ситуации делать. Поэтому решили в очередной раз все списать на карантин, чтобы ничего не делать и не принимать никаких решений, не брать на себя какую-либо ответственность. Это выглядит вполне логично", - подытожила Заружко.
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