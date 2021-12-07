Рада может не успеть принять законопроект об экономическом паспорте украинца до конца года, - Стефанчук

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов, поэтому мне кажется, что в этом году не успеем рассмотреть. Но, возможно, в начале следующего года мы попытаемся внести его в зал и проголосовать хотя бы в первом чтении", - сообщил Руслан Стефанчук.



По словам спикера ВР, этот законопроект является обещанием президента и партии "Слуга Народа", и нужно его сдержать.



"Очень важно, чтобы те озвученные обещания сдерживались. Это одно из тех обещаний. Я думаю, Верховная Рада обязательно поддержит это решение", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 года анонсировал введение экономического паспорта украинца.

1 декабря во время ежегодного обращения к Верховной Раде Зеленский заявил, что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.

6 декабря президент внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

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