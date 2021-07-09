Рада может на следующей пленарной неделе рассмотреть предложения Зеленского о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

Об этом сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), передает "Цензор.НЕТ ".



"Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента и ожидать, что закон будет подписан главой Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС", - сказал Вениславский.



Вместе с тем, он добавил, что применение президентом вето по данному законопроекту является реакцией на то, что в нем действительно было допущено несколько неточностей, а с другой - "из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия между двумя нормами относительно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии ".



"Если прочитать внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона", - добавил Вениславский.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект , который запускает реформу судов в Украине.