Рада может на следующей пленарной неделе рассмотреть предложения Зеленского о возобновлении работы ВККС, - Вениславский
Верховная Рада может на следующей пленарной неделе с 13 по 16 июля рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского в закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)
Об этом сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), передает "Цензор.НЕТ ".
"Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента и ожидать, что закон будет подписан главой Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС", - сказал Вениславский.
Вместе с тем, он добавил, что применение президентом вето по данному законопроекту является реакцией на то, что в нем действительно было допущено несколько неточностей, а с другой - "из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия между двумя нормами относительно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии ".
"Если прочитать внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона", - добавил Вениславский.
- Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект , который запускает реформу судов в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное