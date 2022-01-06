Рада может легализовать медицинский каннабис уже в этом году, - Радуцкий
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Верховная Рада в 2022 году может принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, который инициировал Кабмин
Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
"Уже обнародованный на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", - сказал депутат.
Он отметил, что правительственный законопроект отличается от проекта, предложенного членами медицинского комитета и который парламент отправил на доработку, в частности, усилением контроля Национальной полиции Украины за оборотом конопли.
По словам Радуцкого, в редакции документа, инициированного Кабмином, более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.
Политик подчеркнул, что принятие соответствующего законодательного акта позволит получить доступ к лекарствам более двух миллионов украинцев.
"Опять-таки в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - сказал Радуцкий.
Он выразил надежду, что Верховная Рада примет документ в течение 2022 года.
- Напомним, 13 июля 2021 года Верховная Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса.
- 18 ноября Минздрав вынес законопроект о медицинском каннабисе на общественное обсуждение.
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