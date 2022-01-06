Рада может легализовать медицинский каннабис уже в этом году, - Радуцкий

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".



"Уже обнародованный на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", - сказал депутат.



Он отметил, что правительственный законопроект отличается от проекта, предложенного членами медицинского комитета и который парламент отправил на доработку, в частности, усилением контроля Национальной полиции Украины за оборотом конопли.



По словам Радуцкого, в редакции документа, инициированного Кабмином, более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.



Политик подчеркнул, что принятие соответствующего законодательного акта позволит получить доступ к лекарствам более двух миллионов украинцев.



"Опять-таки в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - сказал Радуцкий.



Он выразил надежду, что Верховная Рада примет документ в течение 2022 года.

Напомним, 13 июля 2021 года Верховная Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса.

18 ноября Минздрав вынес законопроект о медицинском каннабисе на общественное обсуждение.