Рада может еще на месяц отсрочить штрафы для предпринимателей за неприменение РРО - Гетманцев
Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов, соответствующие изменения в законодательство предлагает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев
Об этом он в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года", - сказал он.
С 1 января 2022 г. физические лица-предприниматели 2-4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты (приложение, которое можно установить на смартфон или планшет). Это требование должно было заработать еще с 2021 года, однако из-за коронакризиса его введение перенесли на год.
В связи с вступлением в силу обязательного требования проводить операции купли-продажи через кассовые аппараты, ФЛП массово регистрируют РРО с начала года. Из-за такого ажиотажа, в частности, частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях. В компании надеются, что такие сбои не станут причинами штрафов для их клиентов со стороны налоговой, а если таковые будут – покроют эти расходы.
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