Рада медлит с законом о механизме лишения звания народного и заслуженного артиста
Верховная Рада медлит с принятием во втором чтении законопроекта о механизме лишения звания народного и заслуженного артиста Украины
Об этом сообщают источники Эспрессо в Министерстве культуры и информационной политики.
Пока механизма лишения званий народного и заслуженного артиста Украины нет, прописана только процедура их присвоения. Поэтому необходимо вносить изменения в закон, однако нардепы пока не спешат этого делать.
Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка чествования заслуг в сфере культуры был принят в первом чтении 23 марта 2023 года. Однако документ до сих пор ждет в парламенте второе чтение.
Какие изменения предполагает законопроект
В пояснительной записке к закону отмечается, что в условиях войны, начатой РФ против Украины и полномасштабного вторжения для сферы культуры и системы наград, возникли новые вызовы. Отдельные персоны совершили преступления, направленные против основ национальной безопасности Украины, поддержали публично РФ, выступали на публичных мероприятиях государства-агрессора.
Поэтому вполне закономерным выглядит то, что лица, виновные в коллаборации, пособничестве государству-агрессору, оправдыванию развязанной войны против Украины и другим подобным действиям, не имеют права носить государственные награды Украины.
Авторы законопроекта предлагают внести в Закон Украины "О культуре" новую статью 121 - "Награды за выдающиеся заслуги в развитии культуры". Она уточняет перечень выдающихся заслуг для развития культуры Украины, за которые работающие в сфере культуры граждане могут быть представлены к награждению государственными наградами Украины.
Отмечается, что в случае совершения деяний, делающих недостойным государственной награды, лицо, награжденное государственной наградой, может быть ее лишено.
В предыдущие годы, среди прочих, звания народных артистов Украины были присвоены поддерживающим агрессию россиянам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, Ани Лорак и Таисии Повалий, которые после полномасштабного вторжения продолжили карьеру в РФ.
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