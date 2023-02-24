Рада лишила мандатов Королевскую, Солода и Волошина
Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля лишила мандатов трех бывших членов запрещенной ОПЗЖ – Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
За лишение мандата Солода отдали свои голоса 325 нардепов. За прекращение полномочий Королевской проголосовали 332 депутата.
Лишение мандата Волошина поддержали 330 нардепов. Против не выступил никто. 26 народных избранников воздержались.
Всего в Раде осталось 405 нардепов из 450, определенных законом.
- 22 февраля Верховная Рада Украины получила заявление нардепа Олега Волошина о составлении депутатского мандата. Перед этим заявления подали также Королевская и Солод: первое – из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств, Солод – из-за семейных обстоятельств.
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