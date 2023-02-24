Рада лишила мандатов Королевскую, Солода и Волошина

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За лишение мандата Солода отдали свои голоса 325 нардепов. За прекращение полномочий Королевской проголосовали 332 депутата.

Лишение мандата Волошина поддержали 330 нардепов. Против не выступил никто. 26 народных избранников воздержались.

Всего в Раде осталось 405 нардепов из 450, определенных законом.