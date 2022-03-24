Рада криминализировала незаконную съемку перемещений ВСУ

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.



Законопроект, в частности, вводит в Уголовный кодекс статью 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".



Таким образом, устанавливается уголовная ответственность за распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках.



Распространение такой информации, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.



Если такие действия совершены по сговору группой лиц либо по корыстным поводам, либо с целью предоставления такой информации государству-агрессору, наказание будет в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, правоохранители в Славянске задержали сторонницу "русского мира", которая сдавала позиции ВСУ в соцсетях.