"Рада каждой морщине": Мендель считает, что ее два года "политически травили" и опубликовала фотосессию

Об этом она написала в Facebook и опубликовала фотосессию.



"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года обсасывания каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви ", - написала Мендель.



Читайте также: Мендель, Зеленский и "лисапет"



Она добавила, что хейтеры за два года "политического мочилова" сделали ее сильнее.



"Я могу выложить фотографии и уверенно сказать: на них все не просто "как надо", на них все гораздо лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих роботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и великого множества других несчастных, неспособных мыслить и жить на полную. Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. и каждому уколу, сказанному вслед", - написала бывшая пресс-секретарь.

















