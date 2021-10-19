Рада изменила порядок назначения директора НАБУ

Принятие документа поддержали 304 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Согласно документу, предлагается изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Напомним, сейчас НАБУ является государственным правоохранительным органом.



Согласно предлагаемым изменениям, Кабинет министров получает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Кабмин также сможет отстранить директора НАБУ от должности. Кроме того, на Кабмин возложена обязанность направлять и координировать деятельность НАБУ, в частности, принимать проект Антикоррупционной стратегии и утверждать государственную программу по ее реализации, а также координировать предложения по финансированию НАБУ при разработке госбюджета.



Конкурсный отбор на должность директора НАБУ, согласно документу, должна прооводить конкурсная комиссия, в которую входит шесть человек, из которых трех предлагает Кабинет министров, а еще трех - Кабинет министров на основе предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украиные международную техническую помощь по противодействию коррупции.

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