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Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия

15 августа, 2022 понедельник
14:36
Новости

15 августа в Верховной Раде избрали двух членов Высшего Совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз

Об этом сообщили в телеграм-каналах народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

На две должности членов Высшего совета правосудия было еще два претендента: Вячеслав Талько и судья Елена Заичко.

Кандидатуру Романа Маселко на рейтинговом голосовании поддержали 203 народных депутата. За Николая Мороза подан 291 голос. Елена Заичко набрала 137 голосов, Вячеслав Талько – 79 голосов.

На финальном голосовании сразу за двух кандидатов, кандидатуры Маселко и Мороза поддержали 258 депутатов.

Результаты голосования по фракциям таковы: "Слуга Народа" - 181, "Европейская Солидарность" - 21, "Батькивщина" - 14, Платформа "За жизнь и мир" - 18, "За будущее" - 2, "Голос" - 9, " Доверие" – 0, Восстановление Украины – 1, внефракционные – 12.

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Как напомнил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в соцсети, нужно заполнить еще 15 вакансий членов ВСП.

  • В августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Документ по ВСП предусматривает создание в составе ВСП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей и создание Этического совета, в который входят трое представителей судей и трое международных экспертов.
  • В сентябре международные партнеры Украины подали в ВСП списки международных экспертов для избрания членов комиссий при ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 22 февраля этого года стало известно, что 10 членов Высшего совета правосудия уволились. Они досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в ВСПесть 16 вакансий.

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