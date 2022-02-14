Рада инициирует обращение к международному сообществу в связи с военной эскалацией РФ в отношении Украины

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета, передает Еспресо.TV.



"В ближайшее время будет зарегистрировано и подписано инициаторами постановление Верховной Рады Украины за авторства руководства парламента об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, парламентскую ассамблею Совета Европы, парламентскую ассамблею ОБСЕ, парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты всего мира в связи с эскалацией России, ситуацией безопасности в Украине", - сообщил он.



Руслан Стефанчук призвал нардепов включить законопроект в повестку дня пленарной недели для оперативного рассмотрения, а также обратился в профильный комитет по рассмотрению постановления в ближайшее время после его регистрации.

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