Рада готовит законопроект, который запретит коллаборантам занимать выборные должности

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает пресс-служба партии "Слуга Народа".

"К такому решению нужно подходить осторожно, потому что пока такой практики нет. Мировая демократия говорит, что выборные должности нельзя ограничивать, люди должны выбирать кого-либо. Но для нас это вопрос не просто демократии и стандартов, а вопрос национальной безопасности", – сказал Корниенко.

По его мнению, к перечню причин, по которым депутат теряет мандат, следует добавить пункт о сотрудничестве с агрессором.

"Это основание лишить мандата коллаборантов из действующего состава парламента. И не следует забывать о традиционном механизме – приговоре суда. Среди членов ОПЗЖ уже не один депутат с подозрениями и потенциальными подозрениями", - добавил он.

Корниенко считает, что лишение мандата следует увязывать с запретом партии.