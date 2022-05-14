Рада готовит законопроект, который запретит коллаборантам занимать выборные должности
В Верховной Раде работают над законопроектом, предусматривающим запрет коллаборантам занимать выборные должности
Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает пресс-служба партии "Слуга Народа".
"К такому решению нужно подходить осторожно, потому что пока такой практики нет. Мировая демократия говорит, что выборные должности нельзя ограничивать, люди должны выбирать кого-либо. Но для нас это вопрос не просто демократии и стандартов, а вопрос национальной безопасности", – сказал Корниенко.
По его мнению, к перечню причин, по которым депутат теряет мандат, следует добавить пункт о сотрудничестве с агрессором.
"Это основание лишить мандата коллаборантов из действующего состава парламента. И не следует забывать о традиционном механизме – приговоре суда. Среди членов ОПЗЖ уже не один депутат с подозрениями и потенциальными подозрениями", - добавил он.
Корниенко считает, что лишение мандата следует увязывать с запретом партии.
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