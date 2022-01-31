Рада еще раз проголосует за отставку главы Фонда госимущества Сенниченко

Об этом глава парламента Руслан Стефанчук сказал во время брифинга, передает Укринформ.

Он напомнил, что 27 января народным депутатам не удалось уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества из-за технических неисправностей системы для голосований.



По словам Стефанчука, Сенниченко уже написал еще одно заявление, рассмотренное Комитетом Совета по вопросам экономического развития.

"Есть уже соответствующее решение комитета и сформулировано в постановление. Как только этот вопрос будет окончательно готов, оно может быть вынесено. Оно может быть вынесено и завтра, потому что эти (кадровые, – ред.) вопросы не включаются в повестку дня. Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим, потому что есть воля обеих сторон. Я думаю, что в ближайшее время", – подытожил председатель Рады.

27 января Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Для решения не хватило трех голосов. Нардепы заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.