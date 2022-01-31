Рада еще раз проголосует за отставку главы Фонда госимущества Сенниченко
Верховная Рада в ближайшее время проведет еще одно голосование по увольнению Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества
Об этом глава парламента Руслан Стефанчук сказал во время брифинга, передает Укринформ.
Он напомнил, что 27 января народным депутатам не удалось уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества из-за технических неисправностей системы для голосований.
По словам Стефанчука, Сенниченко уже написал еще одно заявление, рассмотренное Комитетом Совета по вопросам экономического развития.
"Есть уже соответствующее решение комитета и сформулировано в постановление. Как только этот вопрос будет окончательно готов, оно может быть вынесено. Оно может быть вынесено и завтра, потому что эти (кадровые, – ред.) вопросы не включаются в повестку дня. Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим, потому что есть воля обеих сторон. Я думаю, что в ближайшее время", – подытожил председатель Рады.
- 27 января Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Для решения не хватило трех голосов. Нардепы заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное