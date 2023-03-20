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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского

20 мартa, 2023 понедельник
14:21
Украина

Верховная Рада Украины на заседании 20 марта досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского

Об этом сообщил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

За данное решение проголосовали 307 нардепов.

Забродский возвращается на военную службу, его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, отметил Гончаренко.

"Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", - написал он.

Новости
Верховная Рада
военные силы Украины
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