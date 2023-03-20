Об этом сообщил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

За данное решение проголосовали 307 нардепов.

Забродский возвращается на военную службу, его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, отметил Гончаренко.

"Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", - написал он.