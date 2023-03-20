Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского
Верховная Рада Украины на заседании 20 марта досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского
Об этом сообщил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.
За данное решение проголосовали 307 нардепов.
Забродский возвращается на военную службу, его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, отметил Гончаренко.
"Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", - написал он.
- 17 марта Забродский написал заявление о сложении полномочий нардепа по собственному желанию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.07
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное