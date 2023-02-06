Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Абрамовича из ОПЗЖ, - Железняк
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, избранного от запрещенной пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Об этом в telegram сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича. За – 317", – отметил он.
Железняк, в частности, уточнил, что в парламенте осталось 409 депутатов.
- 3 февраля глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил , что в ближайшую пленарную неделю потеряют мандаты по меньшей мере 2 нардепа от запрещенной ОПЗЖ.
- В понедельник, 6 февраля, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Игорь Абрамович сложил мандат .
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