Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Абрамовича из ОПЗЖ, - Железняк

Об этом в telegram сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича. За – 317", – отметил он.

Железняк, в частности, уточнил, что в парламенте осталось 409 депутатов.