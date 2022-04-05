Рада должна признать геноцидом преступления России в Украине во время широкомасштабного вторжения. Депутаты зарегистрировали соответствующее постановление, - Княжицкий

Об этом сообщил народный депутат фракции "ЕС" Николай Княжицкий.

"Вместе с Владимиром Вятровичем по просьбе жителей Мариуполя и Бучи подготовили постановление ВР о геноциде. Это важно для дальнейшего трибунала. Спасибо всем, депутатам, которые своей подписями поддержали наше постановление", - отмечает политик.

Проект постановления предусматривает: "признать продолжающиеся на территории Украины с 24 февраля 2022 года преступные действия Российской Федерации геноцидом украинской нации".

Также в документе указано, что правоохранительным органам Украины должны принять исчерпывающие меры для обеспечения расследования преступления геноцида и привлечения виновных к уголовной ответственности через механизмы национального и международного судопроизводства.

Кроме этого, в документе содержится призыв к иностранным государствам и международным организациям содействовать расследованию преступлений Российской Федерации, ее вооруженных формирований и репрессивных органов на территории Украины, обеспечить неотвратимость наказания организаторов и исполнителей этих преступлений, безотлагательно предоставить Украине все необходимое оружие и другую помощь, а также применить в Россию жесткие санкции с целью приостановления агрессии против Украины, деоккупации всей территории Украины, прекращения геноцида украинской нации и недопущения его повторения в будущем.



Авторы проекта постановления отмечают: "Руководствуясь положениями Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (А/ES-11/L.1) "Агрессия против Украины" от 2 марта 2022 г. года, констатируя, что Российская Федерация как государство-агрессор предпринимает умышленные действия, направленные на уничтожение украинской нации – массовые пытки и убийства гражданского населения, разрушение жилых и общественных зданий в населенных пунктах, инфраструктуру жизнеобеспечения, лишение доступа людей к пище, воде, медицинской помощи, любых средств к существованию и возможности покинуть зону боевых действий или зону оккупации, целенаправленные задержания и убийства на временно оккупированных территориях государственных деятелей, работников образования и культуры, священнослужителей, общественных активистов, принудительные депортации гражданского населения в Россию, в том числе похищение и депортация детей, уничтожение памятников украинской истории и культуры, ниже, запрет на изучение истории Украины и обучение на украинском языке и т.д., принципиально осуждая любые преступления на фоне речевой, этнической, расовой или религиозной нетерпимости, напоминая, что Российская Федерация провозгласила государством-продолжателем СССР, ответственного за организацию на территории Украины преступлений геноцида – Голодомора 1932-33 годов и депортации крымскотатарского народа 1944 года, признавая, что политический режим Российской Федерации является нацистским по своей сути, практике и идеологически следует национал-социалистический тоталитарный режим, виновный в преступлении геноцида – Холокости, констатируя, что одной из причин нынешних преступлений тоталитарного режима России стало то, что преступления коммунистического режима СССР, в отличие от преступлений нацизма, не получили должной международно-правовой оценки и наказания, принимая во внимание обращение Мариупольского городского совета от 1 апреля 2022 года, многочисленные свидетельства преступлений Российской Федерации, ее вооруженных формирований и репрессивных органов в Буче, Волновахе, Ирпене, Мариуполе, Ахтырке, Харькове, Чернигове и многих других местах на территории Украины".

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