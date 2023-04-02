Об этом депутат написала на Фейсбуке.

"Шокирующее видео с Хмельнитчины, где московские попы набросились на украинского воина. Парламент не может стоять в стороне от присутствия пятой колонны Кремля на украинской земле. ФСБшная церковь должна быть запрещена", - написала Ирина Геращенко

В частности, она призвала депутатов всех фракций Верховной Рады принять все зарегистрированные законопроекты о запрете УПЦ (МП) в Украине на ближайшем пленарном заседании.