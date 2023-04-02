Рада должна принять законопроект о запрете русской церкви, - Геращенко об избиении военного в храме в Хмельницком
Народная депутат Украины Ирина Геращенко призвала Верховную Раду принять законопроекты о запрете УПЦ (МП) в Украине
Об этом депутат написала на Фейсбуке.
"Шокирующее видео с Хмельнитчины, где московские попы набросились на украинского воина. Парламент не может стоять в стороне от присутствия пятой колонны Кремля на украинской земле. ФСБшная церковь должна быть запрещена", - написала Ирина Геращенко
В частности, она призвала депутатов всех фракций Верховной Рады принять все зарегистрированные законопроекты о запрете УПЦ (МП) в Украине на ближайшем пленарном заседании.
- В церкви УПЦ Московского патриархата в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
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