Рада до 20 октября рассмотрит проект бюджета-2022 в первом чтении, - Стефанчук

Об этом глава парламента Руслан Стефанчук сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.



"Напоминаю, что согласно статье 157 Регламента Верховной Рады, до 20 октября нам необходимо рассмотреть и принять проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении", - сказал Стефанчук.



Он отметил, что по результатам рассмотрения документа в первом чтении Верховная Рада примет бюджетные резолюции, а правительство, в соответствии с бюджетными резолюциями, будет обязано доработать проект бюджета ко второму чтению.



Стефанчук добавил, что в понедельник, 18 октября состоится заседание Бюджетного комитета Рады, во время которого народные депутаты смогут подать свои предложения к проекту закона.

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