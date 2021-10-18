Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Рада до 20 октября рассмотрит проект бюджета-2022 в первом чтении, - Стефанчук

Рада до 20 октября рассмотрит проект бюджета-2022 в первом чтении, - Стефанчук

18 октября, 2021 понедельник
11:22
Экономика Руслан Стефанчук

Верховная Рада, согласно регламенту, до 20 октября должна рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год

Об этом глава парламента Руслан Стефанчук сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Напоминаю, что согласно статье 157 Регламента Верховной Рады, до 20 октября нам необходимо рассмотреть и принять проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что по результатам рассмотрения документа в первом чтении Верховная Рада примет бюджетные резолюции, а правительство, в соответствии с бюджетными резолюциями, будет обязано доработать проект бюджета ко второму чтению.

Стефанчук добавил, что в понедельник, 18 октября состоится заседание Бюджетного комитета Рады, во время которого народные депутаты смогут подать свои предложения к проекту закона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Читайте также:
Василь Ломаченко
16 октября, 2021 суббота
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
Юрій Бутусов
17 октября, 2021 воскресенье
Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов
16 октября, 2021 суббота
После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.26
    Покупка 26.26
    Продажа 26.48
  • EUR
    Покупка 30.26
    Продажа 30.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
18 октября
15:12
СБУ нашла боевые схроны диверсантов в Херсоне
СБУ нашла боевые схроны диверсантов в Херсоне
14:59
Шмыгаль поручил Минздраву обновить графики прививок от COVID-19 для каждой области
14:59
Спорт вне политики, у меня нет негатива к России, там мои друзья, - воспитанник "Динамо" сделал неоднозначное заявление
14:51
ОАСК просят отменить приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной COVID-вакцинации
14:34
Минэкономики повторно предлагает повысить минимальные отпускные цены на алкоголь
14:33
Стало известно, сколько тренер Петраков зарабатывает в сборной Украины
14:32
COVID-больницы в Херсоне заполнены почти на 100%, - мэрия
14:10
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble сфотографировал "танец" двух спиральных галактик
13:54
Полиция с 21 октября начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду в общественных местах
13:51
"Реал" - "Шериф"
"Реал" объявил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
13:41
Руслан Стефанчук
"Бледная фантазия, которая обосновывается политическим желанием": Стефанчук относительно заявлений Разумкова о подписании закона об олигархах
13:23
Андрей Ярмоленко
Суркис предложил Ярмоленко завершить карьеру в "Динамо"
13:00
СБУ ликвидировала канал сбыта наркотиков в Киевской области: нашли "товар" почти на 1 млн грн
12:55
коронавирус
Кузин: Спад COVID-волны ожидается с середины ноября
12:39
Свитолина
Свитолина вернулась в топ-6 лучших теннисисток мира
12:35
Виктор Ляшко
Нардепы вызвали Ляшко на час вопросов к правительству
12:07
Михаил Радуцкий
Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун, - Радуцкий
11:57
Минэкономики оценило рост ВВП Украины за восемь месяцев почти в 3%
11:51
Владимир Зеленский
Виталий Портников: Зеленский топит и себя, и страну
11:49
"Ювентус" - "Рома"
"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче чемпионата Италии
11:46
Владимир Омелян
САП обжалует оправдательный приговор экс-министру инфраструктуры Омеляну
11:29
Северный поток-2
Первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом и готова к работе
11:25
карантин
В "оранжевой" зоне карантина 14 областей, пять - в "красной"
10:57
СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования территории
10:48
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
10:33
Россияне отработали в оккупированном Крыму высадку десанта из двух десятков вертолетов
10:29
В Украине полностью вакцинированы от коронавируса 6,4 млн человек, - Минздрав
10:02
МОЗ
В Минздраве не исключают, что "красная" зона в ближайшее время расширится
09:55
Разумков
Разумков: С нардепами проводились "жесткие дискуссии" перед голосованием за мое отстранение
09:32
ОБСЕ
Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ на базе в Горловке
09:19
курс доллара
Официальный курс: евро вырос в цене в начале недели
09:15
Пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году, - ВОЗ
08:53
В Ривне произошел пожар на свалке
08:35
В России ученик шестого класса устроил стрельбу в школе
08:15
Коронавирус: за сутки умерли 177 украинцев
07:56
Сутки на Донбассе: оккупанты били из гранатометов
07:34
Эксклюзив
Лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская
Елена Белозерская описала преимущества и недостатки уравнивания прав мужчин и женщин в армии
07:22
В Киеве ВАЗ наткнулся на отбойник: водитель погиб
2021, воскресенье
17 октября
22:53
Звезду UFC Макгрегора обвинили, что он сломал нос диджею в день, когда крестил сына в Ватикане
22:30
Зеленский вагнергейт
Зеленский впервые прокомментировал обвинения в отмывании денег в оффшорах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV