Рада до 20 октября рассмотрит проект бюджета-2022 в первом чтении, - Стефанчук
Верховная Рада, согласно регламенту, до 20 октября должна рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год
Об этом глава парламента Руслан Стефанчук сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Напоминаю, что согласно статье 157 Регламента Верховной Рады, до 20 октября нам необходимо рассмотреть и принять проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что по результатам рассмотрения документа в первом чтении Верховная Рада примет бюджетные резолюции, а правительство, в соответствии с бюджетными резолюциями, будет обязано доработать проект бюджета ко второму чтению.
Стефанчук добавил, что в понедельник, 18 октября состоится заседание Бюджетного комитета Рады, во время которого народные депутаты смогут подать свои предложения к проекту закона.
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