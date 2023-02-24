Рада денонсировала все договоры с РФ относительно Азовского моря
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, Верховная Рада Украины денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря
Об этом сообщает народный депутат, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовому морю", - написал избранник.
Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также Соглашении о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества.
За это проголосовали 303 и 305 народных депутатов соответственно.
То есть Украина исходит из всех договоров с Россией по Азовому морю.
- 12 января Верховная Рада проголосовала за выход из двух договоренностей со странами СНГ.
- 31 января Украина вышла еще из двух межправительственных соглашений с Российской Федерацией – они касаются сотрудничества в сфере авиации.
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