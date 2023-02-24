Рада денонсировала все договоры с РФ относительно Азовского моря

Об этом сообщает народный депутат, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовому морю", - написал избранник.

Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также Соглашении о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества.

За это проголосовали 303 и 305 народных депутатов соответственно.

То есть Украина исходит из всех договоров с Россией по Азовому морю.