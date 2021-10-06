Рада 8 октября выберет нового спикера в случае отставки Разумкова, - Арахамия
Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, может избрать нового председателя парламента и первого заместителя председателя ВР в случае отставки Дмитрия Разумкова с должности
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LB.ua .
Он отметил, что первый вице-спикер Руслан Стефанчук и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко претендуют на должность председателя парламента, но не являются единственными кандидатами.
"Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", - сообщил Арахамия.
По его словам, вероятнее всего, в четверг после снятия Разумкова будет заседание фракции "Слуга народа", а в пятницу состоится голосование за нового главу парламента и его первого заместителя.
Арахамия прогнозирует, что за отставку спикера будет 240 голосов.
"240 я ожидаю на табло. Как я вам и говорил в Трускавце", - напомнил он.
- Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался вставить на голосование предложение "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.
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