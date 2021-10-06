Рада 8 октября выберет нового спикера в случае отставки Разумкова, - Арахамия

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LB.ua .

Он отметил, что первый вице-спикер Руслан Стефанчук и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко претендуют на должность председателя парламента, но не являются единственными кандидатами.

"Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", - сообщил Арахамия.

По его словам, вероятнее всего, в четверг после снятия Разумкова будет заседание фракции "Слуга народа", а в пятницу состоится голосование за нового главу парламента и его первого заместителя.

Арахамия прогнозирует, что за отставку спикера будет 240 голосов.

"240 я ожидаю на табло. Как я вам и говорил в Трускавце", - напомнил он.

Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался вставить на голосование предложение "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.

Впоследствии Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb