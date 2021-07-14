Рада 14 июля соберется на внеочередное заседание: в повестке дня 2 вопроса
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 июля созвал внеочередное заседание парламента на 14:00
Распоряжение опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
На заседание вынесут два вопроса:
- Изменения в закон о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) относительно гарантий прав для инвесторов.
- Изменения в закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороте и маркировке органической продукции".
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+22
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное
2021, среда
14 июля
11:01
Украинский футболист Зозуля заявил, что ему стыдно за власть и людей, которые "устали от войны"
10:35
Фаны сборной Англии собрали 100 тыс. gодписей под петицией с требованием переиграть финал Евро-2020
10:33
Экс-нардепа Семенченко, на которого открыто три уголовных дела, перевели из СИЗО под домашний арест
10:01
В России олимпийцам раздали "темники" с ответами на вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе
09:55
Глава МИДа Германии Маас заявил, что Китай и РФ поставляют свои вакцины для достижения политических целей
08:53
Из-за высокого риска бешенства США запретили ввоз собак из более чем ста стран мира, в списке - Украина
08:21
Протесты на Кубе: власть заявила о гибели человека и обвинила активистов в нападениях на полицию и гражданских
2021, вторник
13 июля
20:30
"Языковые" поправки противоречат Конституции и могут поставить под угрозу использование украинского, - Креминь