Рабов в рай не пускают, украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве, - Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни
Сегодня 20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства
В честь этого президент Зеленский опубликовал обращение.
Он отметил, что, несмотря на то, что Революция Достоинства уже завершилась, борьба за независимость продолжается. По его словам, "прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила".
"Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий, из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей. Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия "Открытость Украины к миру и объединенность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это – независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю", - отметил президент.
Спустя девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается, подчеркнул Зеленский.
"За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", - сказал глава государства.
"Наступает время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. В своей Украине. Какая непременно сохранится. И которая непременно сохранит свободу", - также добавил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.37
- Актуальное
- Важное