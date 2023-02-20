В честь этого президент Зеленский опубликовал обращение.

Он отметил, что, несмотря на то, что Революция Достоинства уже завершилась, борьба за независимость продолжается. По его словам, "прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила".

"Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий, из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей. Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия "Открытость Украины к миру и объединенность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это – независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю", - отметил президент.

Спустя девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается, подчеркнул Зеленский.

"За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", - сказал глава государства.

"Наступает время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. В своей Украине. Какая непременно сохранится. И которая непременно сохранит свободу", - также добавил он.