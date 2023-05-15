Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture
Всемирная платформа Google Arts & Culture запустила проект, посвященный сохранению украинского искусства, – виртуальную галерею "Украина рядом"
Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики в телеграме .
В 6 виртуальных выставочных залах - самые яркие представители украинского искусства и их самые знаковые работы.
На сайте можно ознакомиться с картинами украинских классиков, современных художников, а также больше узнать о художницах. Галерея отмечает, что многие из представленных работ не являются частями постоянных выставок физических музеев, поэтому Google Arts & Culture – единственная возможность увидеть их.
Подробнее с произведениями можно познакомиться по ссылке .
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