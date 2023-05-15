Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture

Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики в телеграме .

В 6 виртуальных выставочных залах - самые яркие представители украинского искусства и их самые знаковые работы.

На сайте можно ознакомиться с картинами украинских классиков, современных художников, а также больше узнать о художницах. Галерея отмечает, что многие из представленных работ не являются частями постоянных выставок физических музеев, поэтому Google Arts & Culture – единственная возможность увидеть их.

Подробнее с произведениями можно познакомиться по ссылке .