Работы от Boston Dynamics поразили паркур-трюками на полосе препятствий
Роботостроительная компания Boston Dynamics обнародовала новое видео с гуманоидными роботами Atlas, испытываемыми полосу препятствий и выполняющими трюки по паркуру
Видео опубликовано на Youtube-канале Boston Dynamics .
"Паркур - это идеальная песочница для команды Atlas с Boston Dynamics для экспериментов с новой поведением. В этом видео наши гуманоидные роботы демонстрируют легкую атлетику, держа равновесие во время различных упражнений, быстро меняются и требуют энергичности. Благодаря прыжкам, равновесии и переворотам мы демонстрируем , как мы толкаем Atlas к его границ, чтобы открыть следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта ", - рассказали создатели роботов.
Во время движения работы выполняют прыжки, пробегают по горизонтальной балке, делают сальто, а также перепрыгивание через препятствие с опорой на одну руку.
- Напомним, ранее работы Boston Dynamics слаженно станцевали , провожая 2020 год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное