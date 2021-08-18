Работы от Boston Dynamics поразили паркур-трюками на полосе препятствий

Видео опубликовано на Youtube-канале Boston Dynamics .



"Паркур - это идеальная песочница для команды Atlas с Boston Dynamics для экспериментов с новой поведением. В этом видео наши гуманоидные роботы демонстрируют легкую атлетику, держа равновесие во время различных упражнений, быстро меняются и требуют энергичности. Благодаря прыжкам, равновесии и переворотам мы демонстрируем , как мы толкаем Atlas к его границ, чтобы открыть следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта ", - рассказали создатели роботов.



Во время движения работы выполняют прыжки, пробегают по горизонтальной балке, делают сальто, а также перепрыгивание через препятствие с опорой на одну руку.

Напомним, ранее работы Boston Dynamics слаженно станцевали , провожая 2020 год.

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