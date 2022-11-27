Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", – написал он.

Он также напомнил, что ЕБРР и Нидерланды выделяют НЭК "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак РФ. Кроме того, Норвегия выделяет НАК "Нафтогаз Украины" 200 млн евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища.

Шмыгаль отметил, что из 4 тыс. Пунктов несокрушимости часть уже работает в полной мере, а остальные разворачивают работу.

Глава правительства также подвел итоги международной финансовой помощи Украине за неделю. В частности, на счета поступило 2,5 млрд евро от Евросоюза, а Канада выпустила облигации на 500 млн долларов, средства от размещения которых передадут Украине.

Европарламент проголосовал за выделение Украине помощи 18 млрд евро в 2023 году, а США объявили о выделении 4,5 млрд долларов для финансирования бюджета. Еще 200 млн евро помощи выделяют Нидерланды и 100 млн евро – Франция.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил , что после аварийного отключения трех украинских АЭС их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

Однако гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что возобновить электроснабжение по всей стране удастся не сразу, ведь после обстрелов система не может выйти на базовый уровень потребления и генерации в один момент.

25 ноября стало известно, что в Киеве 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 ноября, в западных областях Украины будут продолжаться отключения электроэнергии.

По состоянию на 11:00 27 ноября дефицит мощности в Украине составляет 20%. Сейчас производители энергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.

27 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения света, энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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