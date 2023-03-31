Экономическая ситуация

По данным Госцентра занятости, количество лиц, имевших статус безработного на 01.03.2023 сократилось почти вдвое по сравнению с началом марта 2022 года. В то же время в такой же пропорции сократилось и количество вакансий. Благодаря активизации с/х работ и восстановлению жилья наибольшее сокращение количества официально зарегистрированных безработных (по месту предварительной занятости) произошло в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (-72,9%) и строительства (-65,4%). Приблизительно вдвое сократилось количество зарегистрированных безработных в сферах информации и телекоммуникаций, образования, здравоохранения и других сервисных отраслей.

Для содействия безбарьерности на рынке труда и обеспечения работой украинцев из уязвимых слоев населения правительство в 2023 году планирует направить 3,6 млрд. грн., в том числе 558 млн. грн. – на обучение и переобучение. Так правительство предусматривает увеличить размер компенсации работодателю за трудоустройство лица с инвалидностью от 1 до 2 минимальных зарплат плюс ЕСВ и увеличить срок выплат до 1 года – от 10 895 до 14 527 тыс. грн. Также планируется увеличить размер компенсации работодателям за трудоустройство каждого участника боевых действий до 2 минимальных зарплат плюс ЕСВ в течение года – до 16 348 грн. Продолжительность выплат увеличится до 1 года.

Планируется увеличить размер компенсации работодателям за трудоустройство каждого участника боевых действий до 2 минимальных зарплат плюс ЕСВ в течение года – до 16 348 грн.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 28.03.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 3,1 млрд. гривен на сроки от 1 до 2 лет с доходностью от 18,50% до 19,60%, а также 390 млн. долларов США на сроки от 6 до 9 месяцев. Основной объем гривневых средств был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в апреле 2025 года, которые включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Спрос на соответствующие бумаги составил 2,7 млрд гривен, что в четыре раза меньше выставленного Министерством финансов объема (10 млрд гривен).

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С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении за текущую неделю увеличился на 5,8 млрд гривен благодаря увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков (на 5,3 млрд грн), юридических и физических лиц (на 0,9 и 1,2 млрд гривен соответственно). В то же время объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился за неделю на 1,7 млрд гривен и сейчас минимальный с середины 2019 года.

С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении за текущую неделю увеличился на 5,8 млрд гривен благодаря увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков (на 5,3 млрд грн), юридических и физических лиц (на 0,9 и 1,2 млрд гривен соответственно)

Валютный рынок

Из-за уменьшения предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне роста спроса на нее объем продаж иностранной валюты Национальным банком увеличился до 495 млн. долларов США по сравнению с 376 млн. долларов неделей ранее.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне 550 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 3 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

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Банковское кредитование в условиях военных рисков продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 370 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн., преимущественно государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 24 тысячи на общую сумму почти 96 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов направлена на поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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