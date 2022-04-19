Работодатели и профсоюзы в Германии выступили против немедленного эмабрго ЕС на российский газ

Об этом пишет "Европейская правда".



"Быстрое газовое эмбарго привело бы к сокращению производства, простоям, деиндустриализации и долгосрочной потере рабочих мест", - выступили с совместным заявлением руководитель объединения работодателей BDA Райнер Дульгер и руководитель конфедерации профсоюзов DGB Райнер Гофманн.



Они предостерегают, что такой шаг приведет к сокращению производства, в то время как санкции против России должны нанести наименьший ущерб экономике ЕС.



"В нынешней дискуссии это не учитывается", – отмечают Дульгер и Гофман на фоне обсуждения новых пакетов санкции против России.

Напомним, новые санкции ЕС против РФ будут направлены на Сбербанк и энергетический сектор.



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