Работодатели и профсоюзы в Германии выступили против немедленного эмабрго ЕС на российский газ
Немецкие работодатели и профсоюзы выступили против немедленного эмбарго на российский газ, потому что это может сократить работу предприятий и количество рабочих мест
Об этом пишет "Европейская правда".
"Быстрое газовое эмбарго привело бы к сокращению производства, простоям, деиндустриализации и долгосрочной потере рабочих мест", - выступили с совместным заявлением руководитель объединения работодателей BDA Райнер Дульгер и руководитель конфедерации профсоюзов DGB Райнер Гофманн.
Они предостерегают, что такой шаг приведет к сокращению производства, в то время как санкции против России должны нанести наименьший ущерб экономике ЕС.
"В нынешней дискуссии это не учитывается", – отмечают Дульгер и Гофман на фоне обсуждения новых пакетов санкции против России.
Напомним, новые санкции ЕС против РФ будут направлены на Сбербанк и энергетический сектор.
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