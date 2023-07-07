Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей и сооружений на них Печерского района г. Киева", который в настоящее время работает заместителем директора УК Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместителю сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно следствию было заключено соглашение между коммунальным предприятием и обществом на поставку дорожного оборудования - стационарных столбиков из нержавеющей стали, которые предназначались для ограничения движения на дороге.

Однако обнаружено, что технические и качественные характеристики этого оборудования не соответствовали установленным нормам ДСТУ относительно их высоты.

В результате служебной халатности со стороны эксдиректора коммунального предприятия территориальной общине нанесено почти 2 млн грн убытков.