Работников Запорожской АЭС заставляют подписывать контракты с Росатомом, а к их семьям применяют "фильтрационные меры", - ГУР
На временно оккупированной ЗАЭС рабочих заставляют подписывать контракты с Росатомом, а к семьям применяют так называемую фильтрацию
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .
"Представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". , – говорится в заявлении ГУР.
На Запорожской атомной электростанции рашисты продолжают держать все шесть блоков в "холодном состоянии".
"Пока питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется путем воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС", - добавляют в пресс-службе.
В то время в Энергодаре электроснабжение имеется, однако ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.
- 8 октября из-за очередного российского обстрела полностью обесточила Запорожскую АЭС.
- Специалисты 9 октября отремонтировали линию электропередачи ЗАЭС – Днепровская, поврежденную российским обстрелом, от которого обесточила Запорожская АЭС.
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