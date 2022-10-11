Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .

"Представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". , – говорится в заявлении ГУР.

На Запорожской атомной электростанции рашисты продолжают держать все шесть блоков в "холодном состоянии".

"Пока питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется путем воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС", - добавляют в пресс-службе.

В то время в Энергодаре электроснабжение имеется, однако ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

8 октября из-за очередного российского обстрела полностью обесточила Запорожскую АЭС.

Специалисты 9 октября отремонтировали линию электропередачи ЗАЭС – Днепровская, поврежденную российским обстрелом, от которого обесточила Запорожская АЭС.

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