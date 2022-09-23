Работников Алчевского металлургического комбината мобилизовали. Выпуск продукции на предприятии полностью остановлен

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

С начала суток, 23 сентября, подразделения Сил обороны отразили наступление России в направлении населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное.

Уничтожен состав боеприпасов в районе населенного пункта Борозенское Херсонской области и трех районов сосредоточения личного состава противника в Запорожской и Херсонской областях. Убиты 110 рашистов, более 120 ранены.

"В связи с принудительной мобилизацией работников Алчевского металлургического комбината в Луганской области выпуск продукции на предприятии полностью остановлен", - добавили в ВСУ.

23 сентября оккупационные власти запретили выезд местных из большинства населенных пунктов , временно находящихся под их контролем.

С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара , совершил более 15 обстрелов с РСЗО по территории Украины.

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