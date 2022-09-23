Работников Алчевского металлургического комбината мобилизовали. Выпуск продукции на предприятии полностью остановлен
Из-за принудительной мобилизации работников Алчевского металлургического комбината - на предприятии полностью остановлен выпуск новой продукции
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
С начала суток, 23 сентября, подразделения Сил обороны отразили наступление России в направлении населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное.
Уничтожен состав боеприпасов в районе населенного пункта Борозенское Херсонской области и трех районов сосредоточения личного состава противника в Запорожской и Херсонской областях. Убиты 110 рашистов, более 120 ранены.
"В связи с принудительной мобилизацией работников Алчевского металлургического комбината в Луганской области выпуск продукции на предприятии полностью остановлен", - добавили в ВСУ.
- 23 сентября оккупационные власти запретили выезд местных из большинства населенных пунктов , временно находящихся под их контролем.
- С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара , совершил более 15 обстрелов с РСЗО по территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное