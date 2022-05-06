Работники Запорожского военного госпиталя, волонтеры и пациенты выступили против увольнения главврача медучреждения Пысанко

Видеообращение было опубликовано на Youtube.

Участники протеста высказались против увольнения командира и рассказали о части работы, которую он проделал во время войны.

"Виктор Пысанко, который кардинально изменил к лучшему жизнь нашего госпиталя, а именно сплотил коллектив, укрепил и улучшил морально-психологическое состояние коллектива; наладил сотрудничество с Запорожским государственным медицинским университетом; вместе с руководителем Запорожской областной военно-гражданской администрации развернул дополнительно 200 коек, с целью качественной и современной медицинской помощи раненым организовал отделение по лечению боевой травмы", - рассказал начальник аптеки Запорожского военного госпиталя Дмитрий.

По его словам, руководитель больницы также организовал передачу 20 реанимобилей во фронтовые медицинские подразделения. Также работники рассказали, что командир сплотил коллектив.

"Он мобилизовал не только наш госпиталь, но и весь Запорожский край. В такое ответственное время взять его уволить - это безумие", - сказала глава профсоюзной организации Римма Сира.

5 апреля Оксана Корчинская, волонтер, рассказала, что приказом командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко уволен с должности руководитель Запорожского военного госпиталя подполковник медицинской службы ВСУ Виктор Пысанко, и это увольнение никак не объясняют.

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