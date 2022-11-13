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Работники Укрзализныци проходят тренинги по оказанию первой психологической помощи

13 ноября, 2022 воскресенье
13:39
Общество

Работников Укрзализныци учат оказывать первую психологическую помощь, ведь они являются одними из первых, кто оказывает людям поддержку

Об этом супруга Президента Елена Зеленская написала у себя в telegram .

Зеленская подчеркнула, что "свыше 4 млн – именно столько людей "Укрзалізниця" эвакуировала с начала полномасштабного вторжения РФ".

Она также добавила, что работники Укрзализныци являются одними из первых, кто оказывает людям поддержку.

"Итак, мы называем их специалистами, работающими на первой линии контакта, и поэтому учим оказывать, по сути, первую психологическую помощь: и людям, и себе", - сказала она.

Как отметила первая леди, железнодорожники уже прошли три важных тренинга. Первый провели специалисты Israel Trauma Coalition. На нем изучали, в частности протоколы самопомощи, принципы взаимодействия с людьми, подвергшимися влиянию травматического события, правила оказания первой психологической помощи.

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"Второй - чтобы уметь восстанавливать ресурс, знать, как овладевать себя в стрессовых ситуациях и помогать другим. Тренинг был организован "Врачами без границ - Бельгия". Третий - обучение по курсу "Самопомощь плюс" от Всемирной организации здравоохранения, на котором изучали техники, которые помогают справляться со стрессом", - сообщила Зеленская.

Кроме этого, она также подчеркнула, что "сотрудники, прошедшие эти учения, в дальнейшем будут распространять полученные знания среди своих коллег - таким образом будет происходить масштабирование очень важных в настоящее время навыков".

"В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки мы создаем систему, которая позволит охватить подобными тренингами как можно больше людей. Чтобы умение правильно оказывать психологическую помощь было базовым для всех, кто работает с людьми", - подчеркнула Зеленская.

  • Министерство здравоохранения ранее публиковало список "горячих линий" психологической поддержки.
  • 13 ноября стало известно, что Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

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Украина
Укрзализныця
война с Россией
Здоровье
Елена Зеленская
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