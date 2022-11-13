Работники Укрзализныци проходят тренинги по оказанию первой психологической помощи
Работников Укрзализныци учат оказывать первую психологическую помощь, ведь они являются одними из первых, кто оказывает людям поддержку
Об этом супруга Президента Елена Зеленская написала у себя в telegram .
Зеленская подчеркнула, что "свыше 4 млн – именно столько людей "Укрзалізниця" эвакуировала с начала полномасштабного вторжения РФ".
Она также добавила, что работники Укрзализныци являются одними из первых, кто оказывает людям поддержку.
"Итак, мы называем их специалистами, работающими на первой линии контакта, и поэтому учим оказывать, по сути, первую психологическую помощь: и людям, и себе", - сказала она.
Как отметила первая леди, железнодорожники уже прошли три важных тренинга. Первый провели специалисты Israel Trauma Coalition. На нем изучали, в частности протоколы самопомощи, принципы взаимодействия с людьми, подвергшимися влиянию травматического события, правила оказания первой психологической помощи.
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"Второй - чтобы уметь восстанавливать ресурс, знать, как овладевать себя в стрессовых ситуациях и помогать другим. Тренинг был организован "Врачами без границ - Бельгия". Третий - обучение по курсу "Самопомощь плюс" от Всемирной организации здравоохранения, на котором изучали техники, которые помогают справляться со стрессом", - сообщила Зеленская.
Кроме этого, она также подчеркнула, что "сотрудники, прошедшие эти учения, в дальнейшем будут распространять полученные знания среди своих коллег - таким образом будет происходить масштабирование очень важных в настоящее время навыков".
"В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки мы создаем систему, которая позволит охватить подобными тренингами как можно больше людей. Чтобы умение правильно оказывать психологическую помощь было базовым для всех, кто работает с людьми", - подчеркнула Зеленская.
- Министерство здравоохранения ранее публиковало список "горячих линий" психологической поддержки.
- 13 ноября стало известно, что Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.
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