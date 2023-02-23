Работники пяти столичных медучреждений выдавали фальшивые справки мужчинам призывного возраста для пересечения границы
Работники пяти столичных медучреждений разоблачены в незаконной схеме, злоумышленники выдавали справки о непригодности мужчинам призывного возраста для выезда за границу
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено 15 участников организованной группы, в том числе работников пяти столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, организовавших схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что злоумышленники, в том числе работники пяти медицинских учреждений Киева, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по вопросам проверки состояния военного учета, фальсифицировали документы, подтверждающие якобы тяжелые заболевания у мужчин призывного возраста. Эти диагнозы определяли их временно непригодными для службы и позволяли пересекать границу Украины.
В схеме привлечены люди, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, и те, кто непосредственно производил пакет необходимых документов.
Кроме того, с заказчиками обсуждали диагнозы и фиктивно оформляли их пребывание на стационарном лечении. За свои услуги они брали 3 тысячи долларов с человека.
Их разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения денег.
"Одним из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов осуществлено беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - объясняют правоохранители.
Правоохранители провели 35 обысков и обнаружили деньги, черновые записи, переписку в телефонах, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.
Седьмым злоумышленникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.
- Укртрансбезопасность откроет правоохранителям доступ к заявкам мужчин от 18 до 60 лет, которые хотят пересечь границу с помощью системы "Путь".
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