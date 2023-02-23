Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Работники пяти столичных медучреждений выдавали фальшивые справки мужчинам призывного возраста для пересечения границы

Работники пяти столичных медучреждений выдавали фальшивые справки мужчинам призывного возраста для пересечения границы

23 февраля, 2023 четверг
11:00
Криминал

Работники пяти столичных медучреждений разоблачены в незаконной схеме, злоумышленники выдавали справки о непригодности мужчинам призывного возраста для выезда за границу

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено 15 участников организованной группы, в том числе работников пяти столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, организовавших схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что злоумышленники, в том числе работники пяти медицинских учреждений Киева, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по вопросам проверки состояния военного учета, фальсифицировали документы, подтверждающие якобы тяжелые заболевания у мужчин призывного возраста. Эти диагнозы определяли их временно непригодными для службы и позволяли пересекать границу Украины.

В схеме привлечены люди, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, и те, кто непосредственно производил пакет необходимых документов.

Кроме того, с заказчиками обсуждали диагнозы и фиктивно оформляли их пребывание на стационарном лечении. За свои услуги они брали 3 тысячи долларов с человека.

Их разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения денег.

"Одним из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов осуществлено беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - объясняют правоохранители.

Правоохранители провели 35 обысков и обнаружили деньги, черновые записи, переписку в телефонах, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.

Седьмым злоумышленникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

  • Укртрансбезопасность откроет правоохранителям доступ к заявкам мужчин от 18 до 60 лет, которые хотят пересечь границу с помощью системы "Путь".
Новости
мобилизация
новости Киева
Читайте также:
Юрий Бутусов
Автор
22 февраля, 2023 среда
Что не сказал Путин?
Борис Джонсон
22 февраля, 2023 среда
Джонсон обратился к Байдену из-за самолетов F-16 для Украины
окупанти
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 41.21
    Продажа 42.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
23 февраля
14:03
Анонс
К годовщине полномасштабного вторжения Еспресо покажет два фильма "Как у вас начиналось 24 февраля?"
14:02
OPINION
Сергей Фурса
Райффайзенбанк, оставшись в России, попал в ловушку для обезьян
13:58
Обновлено
Александр Трухин
Трухин написал заявление по составлению мандата нардепа
13:56
Во Всемирном банке заявили, что война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе преодоления бедности
13:54
В Киеве задержали блоггера, незаконно присвоившего 340 тыс. гривен, собранных на нужды ВСУ
13:31
В ВР предложили ввести видеофиксацию уроков в украинских школах
13:30
Под Черниговом перекроют понтонную переправу через Десну
13:30
НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны РФ в Украине
13:23
В Черном море третий день подряд нет российских ракетоносителей, – ВМС
13:12
Сиярто призвал Путина и Байдена к переговорам: В МИД Украины отметили, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать
13:02
Обновлено
Во время воздушной тревоги в Киевской области сбили разведывательный БПЛА россиян, - Игнат
12:56
Генштаб: в ближайшей перспективе для Кремля приоритет – захватить ключевые города и села Донбасса
12:52
радио
В оккупированном Крыму хакеры запустили в эфире радиостанций обращение Буданова
12:41
Финляндия посылает Украине дополнительную помощь – три танка Leopard 2
12:32
Враг ударил ракетой С-300 по административному зданию в Харьковской области: под завалами ищут людей
12:23
Маляр назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год
12:20
Глава минобороны Великобритании считает, что война в Украине продлится еще год
12:05
OPINION
Украина не имеет легитимности для вмешательства в дела Приднестровья
11:57
Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон
11:56
Глава минобороны Великобритании заявил, что Украина может получить самолеты НАТО
11:49
Эксклюзив
Во время южного отступления Россия сохранила наиболее боеспособные воздушно-десантные бригады, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
11:46
"Если бы украинцы восстановили права венгерского меньшинства, мы бы не блокировали созыв комитета Украина-НАТО", - МИД Венгрии
11:08
Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря
11:03
Польские полицейские 5 месяцев тайком разминировали Киевщину
10:59
В разведке объяснили, кто и зачем сдвинул Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине
10:49
Франция за год потратила на содержание украинских беженцев почти полмиллиарда евро
10:45
Обновлено
В Белгородской области упал самолет минобороны РФ
10:30
Россияне утром обстреляли Купянск на Харьковщине: ранены две женщины
10:27
Инфографика
Курс валют на 23 февраля: стоимость доллара, евро, злотого
10:21
Буданов предположил вероятность окончания войны летом текущего года
10:20
Эксклюзив
Есть условия для проведения ВСУ эффективных боевых действий, - Згурец
10:13
Энергосистема Украины имеет значительный резерв мощности, несмотря на рост потребления, – Минэнерго
10:02
OPINION
Китай как "брокер мира"
09:59
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
09:35
Враг обстрелял за сутки по меньшей мере 18 населенных пунктов на Харьковщине, есть раненые
09:34
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
09:24
Вражеские войска 71 раз атаковали Херсонщину за прошедшие сутки, погибли двое местных
09:16
Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье, в Молдове опровергают
08:56
Израиль
Израиль оказался под обстрелом со стороны сектора Газа
08:37
Премьер Испании прибыл с визитом в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV