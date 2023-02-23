Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено 15 участников организованной группы, в том числе работников пяти столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, организовавших схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что злоумышленники, в том числе работники пяти медицинских учреждений Киева, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по вопросам проверки состояния военного учета, фальсифицировали документы, подтверждающие якобы тяжелые заболевания у мужчин призывного возраста. Эти диагнозы определяли их временно непригодными для службы и позволяли пересекать границу Украины.

В схеме привлечены люди, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, и те, кто непосредственно производил пакет необходимых документов.

Кроме того, с заказчиками обсуждали диагнозы и фиктивно оформляли их пребывание на стационарном лечении. За свои услуги они брали 3 тысячи долларов с человека.

Их разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения денег.

"Одним из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов осуществлено беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - объясняют правоохранители.

Правоохранители провели 35 обысков и обнаружили деньги, черновые записи, переписку в телефонах, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов.

Седьмым злоумышленникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.