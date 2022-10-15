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Работники ПВК Вагнера и ФСБ попросили убежища во Франции и дают показания о войне с Украиной и работе спецслужб РФ, - СМИ

15 октября, 2022 суббота
00:11
война с Россией

Сотрудник российской частной военной компании Вагнера и работница ФСБ уехали из РФ и попросили Францию о политическом убежище.

Об этом сообщил глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает The Insider.

По данным Осечкина, беглецы дают показания о создании ЧВК Вагнера как "филиала" ГРУ, коррупционных схемах ФСБ, участии российских подразделений в войне на востоке Украины и полномасштабном вторжении.

"Сейчас каждый из этих людей будет давать показания о военных преступлениях, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и свидетельствования относительно Евгения Пригожина (куратор ЧВК Вагнера - ред.) и других лиц путинского режима. Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Могу сказать, что они касаются того, как была создана ЧВК Вагнера при Минобороны РФ при ГРУ, как государство создало систему финансирования и поставки ЧВК и как эти секретные подразделения принимали участие в диверсионной работе на востоке Украины непосредственно в Луганской области. Сотрудница ФСБ имеет достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована. Там и в связи с вторжением в Украину, и относительно происходящих в последнее время процессов по линии департамента контрразведки и министерства обороны", - рассказал Осечкин.

По словам Осечкина, россияне заявили, что не знали о намерениях друг друга и оказались в одном самолете случайно

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команды Пригожина, второй - сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных лица отправили нам один билет. Потом присмотрелись и выяснили, что один сидит в 28-м ряду, второй - в 29-м. Оба синхронно пошли просить политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно - каждый из них решил, что другой здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная", - рассказал Осечкин.

Осечкин отметил, что эти люди – не единственные россияне из властных структур, которые сбежали за границу в последнее время и дают показания.

"За последние месяцы ряд людей, которые имели прямое отношение к режиму Путина, покинули Россию. В одну из стран ЕС прилетел председатель одного из судов и дает достаточно подробные и последовательные показания о том, как ФСБ и администрация Путина поглотили независимую судебную систему и подчинили судей, превратив систему в филиал, который принимает трафаретные решения по телефонному звонку от кураторов", - сказал Осечкин.

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Франция
ФСБ
ГРУ
воєнні злочини Росії
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