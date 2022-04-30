Работники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизтопливом
В Амстердаме портовики отказываются разгружать танкер с дизельным топливом из РФ
Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS , пишет ЕП.
Корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но работники порта отказываются его разгружать.
Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа законен. Никаких соглашений об эмбарго нефти пока не достигнуто.
Российские корабли или суда, связанные с Россией, плавающие под флагом другой страны, не могут швартоваться где бы то ни было в Европе. Однако танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. Он не смог отправиться в Швецию, потому что шведские докеры не хотели его разгружать. То же сейчас происходит в Амстердаме.
Профсоюз FNV Havens убедил заинтересованные стороны отказать кораблю в доступе к порту Амстердама. Она обратилась с таким же призывом к портовым рабочим в Роттердаме.
По данным порта Амстердама, терминал и работники компании, такие как буксиры и лоцманы, должны решить, хотят ли они выгрузить груз с корабля.
Муниципалитет Амстердама, единственный акционер порта, считает нежелательной разгрузку Sunny Liger в порту Амстердама. "Мы поддерживаем работников порта", – сказал представитель мэра.
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