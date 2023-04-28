Работники "Харьковоблэнерго" подорвались на мине. Есть погибший

Об этом сообщает ДСНС.

27 апреля работники "Харьковоблэнерго" проводили восстановительные работы на линиях электропередач. В дороге автомобиль с работниками наткнулся на противотанковую мину.

В результате взрыва 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства. Особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", - напоминает ДСНС.