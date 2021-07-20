Работники из Украины после 5 лет за границей не возвращаются на родину, - Борис Кушнирук
Сейчас наблюдается тенденция: украинцы, которые работают за границей более пяти лет, не возвращаются на родину. Чтобы их удержать, государство должно содействовать малому и среднему бизнесу.
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Есть печальная тенденция, характерная не только для Украины: работники, которые постоянно выезжают работать и работают более 5 лет, остаются на постоянное место жительства. Такая ситуация в Португалии, в Польше и др. К сожалению, мы не просто теряем рабочие руки, мы теряем и граждан. Потому что они сначала получают вид на жительство, а затем гражданство ", - сказал Кушнирук.
По его словам, чтобы предупредить эмиграцию, государство должно содействовать малому и среднему предпринимательству.
"Речь идет о налогообложении, налогах на фонд оплаты труда. Именно это будет создавать определенные стимулы и для самих работников, и для бизнеса создавать рабочие места в Украине. Если этого не делать - ситуация будет только ухудшаться ", - прогнозирует он.
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В Польше работают около 1,5 млн украинских рабочих, из которых около 600 тыс. платят налоги в Украине. Об этом посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица сказал во время всеукраинского форума "Украина 30".
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Несмотря на карантин, заработчане в 2020 году перевели в Украину $ 12,1 млрд.
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