Работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм, - Верещук

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"В Женевской конвенции атомные объекты отдельно выписаны, поэтому не будет считаться коллаборационизмом работа сотрудников ЗАЭС под оккупацией. Другое дело, что Женевская конвенция четко запрещает оккупантам принуждать к сотрудничеству", - отметила она.

Также Верещук оценила перспективы наказания оккупантов за принуждение работников ЗАЭС к работе. Известно, что гражданские лица на оккупированных объектах находятся под защитой Женевской конвенции, а международное право запрещает захват атомных станций, поэтому действия оккупантов – незаконны.

"За нарушение международного гуманитарного права нет действенных международных инструментов привлечения к ответственности. В Украине оккупантов можно привлечь к уголовной ответственности за нарушение законов и обычаев войны. Первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям запрещает нападение на атомные объекты. Гражданские лица на этих объектах находятся под защитой конвенций. То есть международное право в принципе запрещает захват атомных станций, и, соответственно, все действия оккупанта на них незаконны", - говорится в заявлении.

В вечернем обращении 5 сентября президент Зеленский заявил, что Запорожская станция снова оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской пропаганды.

Укргидрометцентр спрогнозировал новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС.

5 сентября в Энергоатоме заявили, что из-за обстрелов россиян была отключена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой.

6 августа Ирина Верещук заявила, что Украина требует от РФ предоставить коридор для эвакуации женщин и детей с территорий возле ЗАЭС.

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