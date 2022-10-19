Работникам ЗАЭС, подписавшим контракт с Росатомом, грозит мобилизация, - Энергоатом

Об этом сообщили в Энергоатоме.

"Сегодня Путин ввел военное положение на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, заявил о введении на них режима территориальной обороны. По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС"), чтобы мобилизовать часть из них на службу в российскую армию и/или рашистскую территориальную оборону", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.

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