Работникам ЗАЭС, подписавшим контракт с Росатомом, грозит мобилизация, - Энергоатом
По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону
Об этом сообщили в Энергоатоме.
"Сегодня Путин ввел военное положение на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, заявил о введении на них режима территориальной обороны. По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС"), чтобы мобилизовать часть из них на службу в российскую армию и/или рашистскую территориальную оборону", - говорится в сообщении.
- Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
- По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.
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