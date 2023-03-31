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Работникам НАТО запретили пользоваться TikTok, - CNN

31 мартa, 2023 пятница
22:47
Мир TikTok

Сотрудникам Североатлантического Альянса по соображениям безопасности официально запретили загружать приложение TikTok на рабочие устройства

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди чиновников НАТО.

По словам собеседников издания, 31 марта сотрудники Североатлантического Альянса получили сообщение, в котором говорится о запрете использования и загрузки TikTok.

При этом речь идет именно об официальном запрете применения на рабочих смартфонах, поскольку из-за внутренних технических ограничений его и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. У НАТО есть строгие требования к определению приложений для официального использования в работе. TikTok не доступен на устройствах НАТО", - подчеркнул собеседник CNN.

Ранее к запрету TikTok прибегли правительства США, Великобритании, Норвегии и других стран. В институтах Евросоюза также нельзя использовать TikTok на рабочих устройствах.

Среди причин запрета называют опасения относительно сохранения конфиденциальных данных - речь идет прежде всего о вероятном сборе информации Китаем.

  • 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
  • В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
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2023, пятница
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