Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди чиновников НАТО.

По словам собеседников издания, 31 марта сотрудники Североатлантического Альянса получили сообщение, в котором говорится о запрете использования и загрузки TikTok.

При этом речь идет именно об официальном запрете применения на рабочих смартфонах, поскольку из-за внутренних технических ограничений его и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. У НАТО есть строгие требования к определению приложений для официального использования в работе. TikTok не доступен на устройствах НАТО", - подчеркнул собеседник CNN.

Ранее к запрету TikTok прибегли правительства США, Великобритании, Норвегии и других стран. В институтах Евросоюза также нельзя использовать TikTok на рабочих устройствах.

Среди причин запрета называют опасения относительно сохранения конфиденциальных данных - речь идет прежде всего о вероятном сборе информации Китаем.