Работникам Кремля рекомендовали до апреля избавиться от iPhone, - СМИ
Сотрудников Кремля призвали к 1 апреля отказаться от iPhone и перейти на другие "безопасные" телефоны и операционные системы - в частности, на российскую "Аврору"
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что позже эта рекомендация может распространиться и на региональные власти. Также сообщается, что администрация Путина может закупить новые телефоны для сотрудников, чтобы "облегчить отказ от американской техники".
"iPhone – все. Выбросить ли, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - заявляет неназванный источник.
Работникам Кремля порекомендовали купить телефоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской "Авророй".
- В Великобритании представителям власти официально запретили использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах. Речь идет, в частности, о министрах и госслужащих
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