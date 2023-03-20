Работникам Кремля рекомендовали до апреля избавиться от iPhone, - СМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что позже эта рекомендация может распространиться и на региональные власти. Также сообщается, что администрация Путина может закупить новые телефоны для сотрудников, чтобы "облегчить отказ от американской техники".

"iPhone – все. Выбросить ли, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - заявляет неназванный источник.

Работникам Кремля порекомендовали купить телефоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской "Авророй".